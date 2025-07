Ex-speler van Standard kan op Italiaanse belangstelling rekenen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Razvan Marin zou de interesse hebben gewekt van twee Serie A-teams. Zijn team, Cagliari, zou niet weigerachtig staan tegenover een vertrek. Maar dan moet er wel een goed bod worden gedaan, wat voorlopig nog niet gebeurd is.

Razvan Marin zou Cagliari deze zomer kunnen verlaten. De voormalige speler van Standard gaat zijn laatste contractjaar in, en heeft wel oren naar een nieuwe uitdaging.

Afgelopen seizoen, nadat hij in het begin nochtans veel in de basis stond, heeft de Roemeen geleidelijk zijn plaats verloren. De verdedigende middenvelder kwam wel nog vaak als invaller op het terrein en speelde zo uiteindelijk 35 wedstrijden in alle competities.

Volgens het Roemeense medium Digi Sport zou de club bereid zijn om de aanvaller te laten gaan bij een goed bod. De speler, van 2017 tot 2019 actief in ons land, wordt op Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro.

Twee Serie A-teams, Genoa en Udinese, zouden interesse hebben getoond in de voormalige Standard-speler. Voorlopig lijkt er van een bod wel nog geen sprake.

Cagliari legde destijds nog 10 miljoen euro op tafel om Marin weg te plukken bij Ajax, de club waar hij na zijn periode bij Standard naartoe was gegaan. Hij werd ook twee seizoenen uitgeleend aan FC Empoli (2022-2024).