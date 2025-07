Rode Duivel Koni De Winter kan mooie stap zetten binnen de Serie A

Koni De Winter speelt al enkele seizoenen in Italië. De Antwerpenaar was de voorbije twee seizoenen actief bij Genoa en zou in het tussenseizoen een mooie stap kunnen zetten.

Waar er bij de Rode Duivels nog wat vraagtekens staan rond de kwaliteiten van Koni De Winter, zijn ze in Italië wel helemaal overtuigd van de jonge Belg. De Winter was dit seizoen, indien fit, een vaste waarde in het elftal van Genoa.

Zijn sterke prestaties zouden hem wel eens een transfer kunnen opleveren tijdens het tussenseizoen. Volgens Italiaans journalist Gianluca Di Marzio bekijkt een ander team uit de Serie A of het hem kan binnenhalen.

Het gaat om Bologna, tijdens het afgelopen seizoen nog actief in de Champions League. Zij zien in De Winter een ideale opvolger voor Sam Beukema. De Nederlandse verdediger staat nadrukkelijk in de belangstelling van landskampioen Napoli.

Voor De Winter zou Bologna zijn vierde Italiaanse werkgever kunnen zijn. In 2018 werd hij door Juventus weggeplukt bij Zulte Waregem. De Italiaanse recordkampioen verhuurde hem twee keer uit: eerst aan Empoli, later aan Genoa. Die laatste nam hem vorige zomer definitief over.

Bologna kende dit seizoen, mede door de combinatie competitie en Champions League, een wat mindere campagne in de Serie A. Het eindigde als negende. Maar door het winnen van de Coppa Italia wisten ze zich wel te kwalificeren voor de Europa League. Genoa hoopt 25 miljoen euro te verdienen aan onze landgenoot.