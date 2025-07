Stijn Stijnen krijgt opvallende straf na tumultueuze slotfase op het veld van Lierse

Stijn Stijnen is door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal verplicht tot het volgen van een agressiebeheersingscursus. Dit nadat hij in de wedstrijd van zijn club Patro Eisden Maasmechelen tegen Lierse (11 april) de wedstrijdafgevaardigde bij de arm zou gegrepen hebben.

In een nipte uitnederlaag van Patro Eisden Maasmechelen op het veld van Lierse gingen de poppen na affluiten aan het dansen. Na onder meer een rode kaart voor Stef Peeters geraakten de gemoederen verhit.

De wedstrijdafgevaardigde van die dag, Eddie Vermeirsch, besloot om tijdens de slotfase zich tussen de dugouts van beide teams te zetten om zo eventueel filmpjes te maken en getuige te zijn van mogelijke reacties.

Na affluiten trok Stijn Stijnen, de coach van Patro, naar Vermeirsch en riep hem dingen toe. "Vermeirsch, hij heeft mij de hele wedstrijd staan uitdagen, als ge dat niet in uw verslag vermeldt...”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. Stijnen verwees naar de teammanager van Lierse. Vermeirsch zette die melding uiteindelijk niet in zijn verslag. Wat er wel in stond, was dat Stijnen hem bij de arm zou gegrepen hebben.

Daarvoor wordt Stijnen nu bestraft. Hij krijgt een voorwaardelijke schorsing van één speeldag en moet een cursus volgen om zijn agressie beter te beheersen. Indien hij de cursus niet volgt, kan de schorsing zelfs oplopen tot vier wedstrijden doordat hij ook al andere uitgestelde straffen heeft verzameld.

Het is niet de eerste keer dat Stijnen op deze manier in het nieuws komt. Zelf verwijt hij Vermeirsch dat hij meteen zijn GSM bovenhaalde om te filmen. Patro eindigde het seizoen als winnaar van de promotieplayoffs in tweede klasse, maar verloor de barrages van Cercle Brugge.