Antwerp slaat zeer hard terug in zaak rond Jelle Bataille

Jelle Bataille en Royal Antwerp FC gingen deze week heel opvallend uit elkaar. De speler was een vrije speler geworden, omdat er een administratieve fout was gemaakt bij zijn contractverlenging in maart. Royal Antwerp slaat nu heel hard terug.

Jelle Bataille kwam in juli 2021 over van KV Oostende naar Royal Antwerp FC. De West-Vlaming is echter niet langer speler van The Great Old na een administratieve fout van Antwerp.

The Great Old heeft nu keihard teruggeslagen in de zaak. Met een statement via de sociale media laten ze weten dat ze niet willen meedoen met een strijd die vanuit de entourage van Bataille zou komen.

Volle goesting

"De club heeft beslist om niet meer verder te gaan met Jelle Bataille. Nochtans was het de intentie van de club om een jaar langer met elkaar door te gaan, aan de vooropgestelde optievoorwaarden. Ook de speler heeft dezelfde intentie kenbaar gemaakt."

RAFC neemt afscheid van Jelle Bataille.



— Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 3, 2025

"Ondertussen blijkt echter dat Jelle en entourage de geldigheid van de optie willen betwisten om op die manier opnieuw aan tafel te kunnen gaan zitten. RAFC wenst niet mee te gaan in die strijd en gaat voor spelers die met 100% volle goesting onze rood-witte kleuren willen verdedigen."

"We bedanken Jelle voor de 4 mooie jaren op de Bosuil en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière!", klinkt het bij Antwerp. Een zeer duidelijk statement.