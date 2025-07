'Antwerp maakt zeer dure administratieve fout en ziet gewezen miljoenenaankoop (ex-Club en Oostende) plots vertrekken'

Jelle Bataille werd anderhalve week geleden gewoon opgenomen in de selectie van Royal Antwerp FC voor het nieuwe seizoen. Nu is zijn verhaal echter heel plots geschreven door een administratieve fout.

Jelle Bataille kwam in juli 2021 over van KV Oostende naar Royal Antwerp FC. De West-Vlaming die ook nog in de jeugdreeksen van Club Brugge uitkwam was de voorbije vier seizoenen van relevante waarde voor The Great Old.

Contractverlenging te laat

In maart werd zijn contract met een optie verlengd tot juni 2026, maar daarbij zou een fout zijn gemaakt. De contractverlenging werd namelijk te laat afgerond, waardoor het niet rechtsgeldig zou zijn volgens Het Nieuwsblad.

Daardoor was Bataille in principe vanaf 1 juli een vrije speler. Bataille en Antwerp spraken nog over een nieuwe verbintenis, maar kwamen er niet meer uit.

Vrije speler

En zo is de speler vrij om te gaan en staan waar hij wil. Zowel de club als Bataille zelf winnen zeker niet met de zaak, maar een vergelijk vinden tussen beide partijen was blijkbaar niet mogelijk.

De verdediger speelde liefst 154 wedstrijden voor The Great Old in de Jupiler Pro League, maar daar komt nu dus een einde aan. Sinds donderdag was hij niet meer verzekerd bij de club, waardoor hij zijn beslissing bekend heeft gemaakt aan de coach.