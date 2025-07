Jordan Lukaku heeft er nog steeds zin in en komt met duidelijke boodschap voor Belgische clubs

Jordan Lukaku vertelt over zijn moeilijkheden in Turkije en zijn verlangen om weer op te krabbelen. Op 30-jarige leeftijd hoopt de voormalige linksback van Anderlecht dat een Belgische club hem een nieuwe kans zal geven.

Jordan Lukaku heeft besloten zich uit te spreken over de afgelopen bewogen jaren. In een interview met Het Nieuwsblad spreekt hij over zijn huidige situatie en zijn moeilijke periode in Turkije.

Op 30-jarige leeftijd wil de linksback een nieuwe start maken. "Ik ben nog voetballer. Ik ben in België, blessurevrij en probeer mijn conditie op peil te houden. Het enige wat ik vermijd, is trainen op synthetische velden voor mijn knie. Het liefst zou ik hebben dat een club uit 1A of 1B me nog een kans geeft", vertelt hij.

Maar zijn herinneringen aan Turkije zijn bitter. Hij beschrijft zijn tijd bij Adanaspor als een ware nachtmerrie. Lukaku werd maar vier maanden van de tien betaald in zijn eerste seizoen. "Het tweede seizoen was helaas com-ple-te chaos. Het begon al met drie weken stage, maar er was geen coach, sportief directeur of teammanager."

De voormalige Rode Duivel beschrijft verder nog hoe ze hem wilden wegpesten bij de club. Maar ook na alle tegenslagen wil hij verder.

Ondanks alles weigert Lukaku zijn droom op te geven. Hij wil bewijzen dat hij nog steeds thuishoort op een professioneel voetbalveld.