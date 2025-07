'Profiteert Anderlecht? Club Brugge geeft target op'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge volgt hem ondertussen al (meer dan) een jaar, RSC Anderlecht heeft hem ook op de radar gezet. Maar het zou wel eens een heel andere oplossing kunnen gaan worden voor Jack McGlynn.

Het was groot nieuws vorige zomer, toen Club Brugge dicht bij een eerste wintertransfer stond in de naam van Jack McGlynn. De centrale middenvelder van Philadelphia Union, werd intern gewaardeerd en beschouwd als een goede kortetermijnoptie.

Club Brugge geeft op

De 21-jarige speler staat tot december 2025 onder contract in de USA, al heeft Philadelphia wel nog een optie om hem tot twee jaar langer aan zich te binden.

De speler die op de Olympische Spelen heeft gespeeld met de Verenigde Staten wordt gewaardeerd op vijf miljoen euro als we Transfermarkt mogen geloven. Dat is alweer een miljoen meer als vorig seizoen, toen Club Brugge hem bijna te strikken had.

Kaapt Anderlecht de deal?

De deal kwam er echter niet en Club Brugge zou ondertussen hebben aangegeven niet langer geïnteresseerd te zijn in de centrale middenvelder die binnen enkele dagen 22 jaar wordt.

RSC Anderlecht is maar één van de ploegen die de deal graag zou willen kapen. Olivier Renard kent de MLS bovendien goed, maar paars-wit gaf wel al aan niet meer dan drie miljoen euro te willen betalen voor een transfer.