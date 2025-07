Stijn Stijnen stuurt duidelijk statement de wereld in en hoopt dat "de heksenjacht op zijn persoon" stopt

Patro-coach Stijn Stijnen kreeg geen schorsing na het incident tegen Lierse, maar moet wel een cursus agressiebeheersing volgen. Hij reageert tevreden.

Stijn Stijnen kent ondertussen zijn straf voor een incident dat zich afspeelde na de wedstrijd op het veld van Lierse afgelopen seizoen. Patro Eisden Maasmechelen verloor daar toen met 1-0.

De wedstrijdafgevaardigde Eddie Vermeirsch, stelde zich na de match snel op tussen de dug-outs om zeker alles te zien. Patro-coach Stijnen riep toen volgens Het Nieuwsblad richting Vermeirsch dat hij melding moest maken provocaties door de teammanager van Lierse.

Dat schreef hij niet in het verslag, wel dat Stijnen hem bij de arm greep. De coach betwiste het verslag op de zitting en noemde het onvolledig. Het Disciplinair Comité besloot uiteindelijk om hem geen straf op te leggen, maar Stijnen moet wel een cursus agressiebeheersing volgen.

De trainer van Patro schrijft op sociale media dat hij "ten zeerste tevreden dat voor het eerst een disciplinair orgaan van de Koninklijke Belgische Voetbalbond de aanpak van het bondsparket durft te hekelen door te stellen dat het 'aanhoudend opleggen van schorsingen het Cominté niet voorkomt als de juiste aanpak'"

Hij hoopt dat er nu een einde komt aan "de heksenjacht op zijn persoon." Zijn statement gaat verder. "Hij is er zich van bewust, zoals het Disciplinair Comité stelt, dat hij een temperamentvol en geëngageerde coach is, en zal graag een cursus volgen inzake crisiscommunicatie. Stijn Stijnen is de mening toegedaan dat in de sportwereld, die bol staat van emoties en onverwachte wendingen, dit soort cursussen wel vaker zou mogen voorgesteld worden."