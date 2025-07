Tweede overwinning voor Standard: de 10 belangrijkste lessen om te onthouden van dit duel

Standard heeft zijn tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen Maastricht gewonnen. Hier zijn de tien lessen om te onthouden van die wedstrijd.

1) Tweede overwinning voor Standard

Standard heeft zijn tweede oefenwedstrijd gewonnen, afgelopen vrijdag. De Luikenaars wonnen van Maastricht op de SL16 Football Campus (2-0). De doelpunten werden gescoord door Karamoko (1-0, 17e minuut) en Gboua (2-0, 48e minuut).

2) Onder toeziend oog van Gill Swerts

De bondscoach van de Rode Duivels, Gill Swerts, was aanwezig bij de wedstrijd. Ook CEO Giacomo Angelini, Algemeen Manager Pierre François en sportief directeur Marc Wilmots waren aanwezig, samen met Maarten Wilmots.

3) Camara al weg, de nieuwkomers nog niet klaar

Op het wedstrijdblad stond Ilay Camara niet, hij is al vertrokken naar Anderlecht. Josué Homawoo en Thomas Henry waren nog niet terug bij hun respectievelijke clubs en waren niet klaar, net als Casper Nielsen. Lucas Pirard, David Bates en Ibe Hautekiet zijn nog steeds geblesseerd. Grejohn Kyei stond niet op het wedstrijdblad.

4) Nog twee verschillende spelsystemen

Net zoals in Aubel, gebruikte Mircea Rednic twee verschillende spelsystemen. Een platte 4-4-2 in de eerste helft, en een 4-3-3 in de tweede helft, met Adnane Abid in een vrije rol. De opstellingen zijn onderaan dit artikel te vinden.

5) Een U18-speler heeft indruk gemaakt

In de eerste helft werd Daryl Leunga Leunga opgesteld in het centrum van de verdediging. Hij is een jonge speler van de U18, die indruk heeft gemaakt op de staf van het eerste team. Mircea Rednic wilde hem aan het werk zien en liet hem 25 minuten spelen. Hij moest geen grote verdedigende ingrepen doen, maar kwam met een prachtige pass naar Ayensa, wat getuigt van een goede balbeheersing.

6) Het middenveld moet sneller spelen

Ondanks dat Léandre Kuavita Ibrahim Karamoko vond voor de openingstreffer uit een hoekschop, leek het middenveld van de eerste helft Mircea Rednic niet echt te overtuigen. Hij bleef vragen om meer snelheid in uitvoering, eenvoud en spel naar voren. "Je moet vertrouwen hebben in je linkervoet", herhaalde Mircea Rednic vaak tegen Léandre Kuavita.

7) Adnane Abid krijgt veel vrijheid

Opgesteld in de tweede helft, speelde Adnane Abid opnieuw als een nummer 10, achter het aanvallende trio. De eerste aanwinst van de Luikenaars versnelt het spel en moet de sleutel zijn tot het aanvallende spel van Standard. Met Sahabo en Ilaimaharitra achter hem, hoefde hij zich niet al te veel zorgen te maken over verdedigend werk, gezien de bescheiden tegenstand van Maastricht.

8) Gboua waardevol en vervangen

In de tweede helft, scoorde Yann Gboua het tweede doelpunt, voordat hij verkeerd terechtkwam na een duel dicht bij de zijlijn. Hij werd vervangen door Oscar Olivier, maar de wissel was al gepland. Aan het einde van de wedstrijd werd Sahabo kort behandeld op het veld, maar het viel allemaal wel mee.

9) Rednic wil geen balbezit achterin

Met name op het middenveld bleef Mircea Rednic vragen om voorwaarts spel. De Roemeen ergerde zich aan de terugspeelpasses en wanneer zijn spelers meerdere keren de bal aanraakten voordat ze die loslieten. Rednic wil eenvoud en verticale spelstijl, "vooral omdat de benen moe zijn na het geleverde werk."

10) Nieuwelingen integreerden in het trainingskamp... met Rafiki Saïd?

Casper Nielsen, Thomas Henry en Josué Homawoo zouden hun debuut moeten maken tijdens het trainingskamp, met twee vriendschappelijke wedstrijden op het programma. Rafiki Saïd zou precies op tijd kunnen arriveren om zich bij de Luikenaars te voegen als de negende zomerse aanwinst.

Opstelling van Standard in de eerste helft: Epolo - Bolingoli, Leunga Leunga (25e Mateta), Sutalo, Fossey - Mehssatou, Kuavita, Karamoko, Paulo Da Silva - Nam James, Ayensa

Opstelling van Standard in de tweede helft: Poitoux - Calut, Ngoy, Dierckx, Lawrence - Sahabo, Ilaimaharitra, Abid - Mohr, Gboua (69e Olivier), Mitongo