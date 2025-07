Besnik Hasi zal veel geleerd hebben: nieuwkomer maakt indruk en Anderlecht vertrouwt nog steeds op dezelfde spits

RSC Anderlecht nam het zaterdag op tegen Aris Saloniki en lijkt geleidelijk aan zijn ritme te vinden. Paars-wit behaalde een overwinning dankzij een doelpunt van Luis Vazquez.

Na een moeizame overwinning tegen WS Lauwe en een weinig overtuigend gelijkspel tegen AEK Larnaca, stond Anderlecht tegenover Aris Saloniki, de 5e van het laatste Griekse kampioenschap. Een geleidelijke stijging in niveau, met als logisch gevolg dat Besnik Hasi deze keer bijna zijn sterkste ploeg opstelde.

Zo maakte Jan-Carlo Simic zijn debuut in de voorbereiding naast de altijd sterke aanwinst Zoumana Keita, terwijl nieuwkomer Llansana ook het middenveld deelde met Verschaeren en Hazard.

Voorin flankeerden Stroeykens en Degreef Luis Vazquez, die al 3 doelpunten had gemaakt in deze voorbereiding... en zijn doelpuntenreeks blijft doorgaan. Na een zeer goede start van de Mauves, die vrij netjes combineerden, schoot Vazquez naast (10') alvorens de score te openen in de 20e minuut op een prachtige pass van Mario Stroeykens (20', 1-0), die meer in vorm was dan in de eerste wedstrijden.

Kasper Dolberg is erbij

Net als tegen Larnaca was er een zekere kloof tussen de inzet van paars-wit en die van hun tegenstanders, die zouden klagen over het doelpunt (volgens hen buitenspel) en veel meer fysiek contact zouden maken... met uitzondering van Enric Llansana. Die was bijna te agressief op sommige momenten, al weten we dat Renard hem daar deels voor heeft binnengehaald.

Colin Coosemans moest in de eerste helft meerdere keren ingrijpen, vooral omdat de backs (Maamar-N'diaye) nog niet in hun beste vorm waren. Bij rust zou Hasi minder wijzigingen doorvoeren dan voorheen, maar vooral de komst van Kasper Dolberg, die zijn eerste minuten in de voorbereiding maakte, viel op.

Er waren kansen aan beide kanten, maar bij RSC Anderlecht kon men alleen maar een veel betere organisatie vaststellen dan in de laatste twee wedstrijden, en de nieuwkomer Llansana heeft daar zeker zijn aandeel in: de Spanjaard heeft een sterke indruk gemaakt. De eindstand was 1-0, en Besnik Hasi zal wellicht uiteindelijk concluderen dat deze Luis Vazquez zijn plek verdient in de basisopstelling...