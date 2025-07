Dit is al een interessante en waardevolle test: KV Mechelen verslaat andere eersteklasser op drie weken van JPL-start

Geen vrijwel nutteloze ontmoetingen met provincialers voor KV Mechelen en La Louvière. Op drie weken van de start van de Jupiler Pro League was hun onderlinge duel op het veld van Rupel Boom al een interessante test.

Beide clubs hadden in hun vorige oefenpartij geen geweldig resultaat neergezet: KV Mechelen speelde 1-1 gelijk bij Boom en La Louvière verloor met 2-4 van Tubeke-Braine. Hoewel aan uitslagen in de voorbereiding niet altijd zwaar getild moet worden, zou het toch fijn zijn om wat vertrouwen te tanken. Dat vonden ze bij Mechelen ook, want ze trokken al na enkele minuten naar voren.

Na een infiltratie kon Schoofs Lauberbach bereiken, de Duitser werkte aan de eerste paal van kortbij naast. Lauberbach was de afwerker van dienst bij de gevaarlijkste momenten uit de eerste periode. Zo nam de aanvaller een dieptepass van Pflücke mee met de borstkas, om vervolgens in één tijd af te werken. De spits besloot echter voorlangs.

Mechelse controle voor de pauze

Mechelen had aan een rustig tempo de controle over de partij. In de loop van de eerste helft kwam La Louvière wel iets beter in de wedstrijd, met af en toe een aardige actie. Die liep dan telkens spaak in de zone van de waarheid. Het gaf de Wolven wel de nodige moed. De stijgende lijn zette zich door en in het eerste kwartier na de pauze eiste de promovendus het overwicht op.

De beloning kwam er ei zo na. Ito mikte op hoekschop zijn kopbal richting de korte hoek. Storm moest van de lijn halen. De meeste creativiteit was toch langs Mechelse zijde te vinden. Vlak na de eerste wissels zonderde Schoofs Dahl af. De Noor kon eenvoudig de 1-0 in de rechterbenedenhoek wegleggen. Dat veranderde het spelbeeld weer: 1-0 was ook de eindstand. Voor een wilde tussenkomst op diezelfde Dahl kreeg Sidibé rood.

Nipte zege voor KV Mechelen

Voor Mechelen een fijn gevoel om de zege op zak te steken, al gaan we er nog geen definitieve conclusies aan verbinden. Diouf en Teague, de nieuwkomers die deze week werden voorgesteld, deden nog niet mee. Ook op de startopstellingen van zowel KVM als La Lou staren we ons nog niet blind. Bij beide ploegen varieerde de formatie in de loop van de wedstrijd.

KV Mechelen (4-2-3-1): De Wolf, Zekri(61’ Antonio), Marsa(77' Struyf), Halhal, Belghali(77' Ouahabi), Schoofs(77' Konaté), Hammar, Storm(61’ Dahl), Mrabti(77' Ozdemir), Pflücke, Lauberbach(77' Makanza).

La Louvière (3-5-2): Peano, Lamego, Riou(90' Traoré), Faye(62’ Gillot), Sidibé, Gueulette, Benavides(62’ Maissonneuve), Ito, Pau(90' Makembo), Epailly, Belkheir(62’ Guindo).

Doelpunt: 64' Dahl 1-0.

Geel: 76' Halhal.

Rood: 90'+1' Sidibé.