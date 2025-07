Meerdere topclubs afgetroefd: Antwerp schakelt versnelling hoger en heeft 'nieuwe Doumbia' beet

Niet echt actief sinds het begin van de transferperiode ondanks verschillende vertrekken? Dan gaat Antwerp eindelijk een versnelling hoger schakelen. Een jonge middenvelder uit de Democratische Republiek Congo zal de club vervoegen en zou wel eens de "nieuwe Mahamadou Doumbia" kunnen worden.

Antwerp is tot nu toe vrij discreet geweest op de transfermarkt. De Great Old haalde vrije spelers Daam Foulon en Geoffry Hairemans van KV Mechelen, evenals het jonge Nigeriaanse talent Gabriel Jesus David. De Japanse doelman Taishi Brandon Nozawa was de eerste aanwinst van het seizoen, aangetrokken voor één miljoen euro.

Rustige start

Een rustige start van de transferperiode, vooral omdat Antwerp al spelers heeft verloren zoals Tjaronn Chery, Jelle Bataille, Toby Alderweireld, Denis Odoi, Jaïro Riedewald en Milan Smits. De uitleenbeurten van Mohamed Bayo en Olivier Deman zijn dan weer afgelopen.

De club met stamnummer 1 zal dus nog op meerdere posities versterking moeten zoeken en begint in beweging te komen. Volgens informatie van de Gazet van Antwerpen is er een akkoord bereikt met de jonge Jules Ahoka.

Jonge middenvelder op weg naar Antwerp

De 19-jarige defensieve middenvelder speelt nog in zijn thuisland, de Democratische Republiek Congo, en meer specifiek bij de club Normands Sport. Ondanks interesse van meerdere Europese clubs heeft hij ervoor gekozen om zijn ontwikkeling voort te zetten bij Antwerp.

Antwerp hoopt het succesverhaal van Mahamadou Doumbia te evenaren. De jonge Malinees werd aangetrokken voor één miljoen euro en zal Antwerp naar verluidt veel meer opleveren, misschien zelfs al deze zomer. Jules Ahoka zal te laat zijn om zich bij zijn nieuwe team aan te sluiten tijdens het trainingskamp in Oostenrijk, maar hij zal naar verwachting kort voor het begin van het seizoen bij de A-kern worden ingelijfd.