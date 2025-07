Ondanks de vele aandacht: JPL-sterkhouder blijft gewoon waar hij is

Gewild door meerdere clubs? Zeker. Maar Kevin Mac Allister blijft bij Union Saint-Gilloise en zal de volgende editie van de Champions League spelen. Een uitstekend nieuws voor de regerende kampioen.

Na het behalen van de Belgische titel worden veel spelers van Union Saint-Gilloise begeerd op de transfermarkt.

Dit is met name het geval voor Anthony Moris, die interesse heeft gekregen van verschillende clubs, Franjo Ivanovic, die het Dudenpark zou kunnen verlaten, en Noah Sadiki, die officieel naar Sunderland is vertrokken.

̶H̶o̶m̶e̶ ̶A̶l̶o̶n̶e̶ ̶2̶… Kevito seizoen 3! 🤩 pic.twitter.com/EQgqYE0e25 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 5 juli 2025

Anderen hebben echter besloten te blijven om deel te nemen aan de Champions League, zoals Promise David, wiens contract is verlengd. Een andere basisspeler heeft zojuist voor dezelfde keuze gekozen.

Kevin Mac Allister blijft bij Union!

Het nieuws werd aangekondigd door Union Saint-Gilloise op hun sociale media: Kevin Mac Allister blijft in het Dudenpark en zal volgend seizoen weer van de partij zijn. Geweldig nieuws voor de regerende kampioen, aangezien de Argentijn van onschatbare waarde is geweest in de verdediging.

De 27-jarige speler, gewaardeerd op 7,5 miljoen euro door Transfermarkt, stond onder contract tot 30 juni 2026, met een extra jaar als optie. Hij moest dus deze zomer verkocht worden of de optie moest gelicht worden, en de tweede optie werd verkozen.