Ondanks de vele versterkingen, hoopt Besnik Hasi nog op minstens één extra speler: "Komt uit de derde klasse"

Anderlecht heeft zich al stevig geroerd op de transfermarkt. Besnik Hasi is dan ook tevreden met het spelersmateriaal dat er al bij is gekomen. Toch hoopt hij zich op één plek zeker nog te versterken.

Na de 1-0 zege tegen het Griekse Aris maakt Anderlecht zich op om maandag richting Nederland te trekken. Daar zal het een week op oefenstage vertoeven. Coach Besnik Hasi sprak voor vertrek nog met de aanwezige pers.

Tijdens de voorbije oefenwedstrijden konden enkele Anderlecht-nieuwkomers zich al een eerste keer tonen. Zo was Hasi meteen onder de indruk van Enric Llansana. Maar ondanks de vele nieuwe gezichten, hoopt de coach van de recordkampioen toch nog op minstens één extra aanwinst.

"Ik zou graag nog een ervaren verdediger erbij hebben", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Zoumana Keita is een profiel dat we misten in de jeugd. Hij is sterk en stevig. Maar hij komt uit de Duitse derde klasse. Hij zal zich moeten aanpassen aan het ritme."

En dus hoopt Hassi dat er nog een verdediger zal bijkomen: "Extra ervaring is zeker welkom, maar dat is niet zo makkelijk te vinden. We moeten geduldig zijn. En de jongens die er al zijn, zullen moeten opstaan en de leiding nemen."

Naast Llansana en Keita trok Anderlecht ook al Ilay Camara, Nathan Saliba, Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic aan. Vermoedelijk zullen er ook nog heel wat spelers vertrekken. Zo trekt Sparta Praag aan de mouw van Nilson Angulo en lijken Mario Stroeykens, Theo Leoni en Yari Verschaeren ook op weg naar de uitgang op Anderlecht.