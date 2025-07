Stevige incentive voor Courtois & co werkt: sensatie helpt nieuwe stap zetten

Op het WK voor Clubs zijn de halve finales bekend. Op de tweede dag van de kwartfinales waren het PSG en Real Madrid die zich wisten te plaatsen voor de halve finales, waarin ze het binnen enkele dagen tegen elkaar opnemen.

Nadat PSG eerder al gewonnen had van Bayern München met 2-0 en zo Fluminense en Chelsea was komen vervoegen bij de laatste vier, was het wachten op de laatste halve finalist.

Dat zou uiteindelijk Real Madrid gaan worden. Bij het team had voorzitter Florentino Perez deze week nog aangegeven een premie van niet minder dan één miljoen euro per speler uit te reiken als het WK voor Clubs zou worden gewonnen.

😮‍💨 | Arda Güler legt hem perfect klaar voor Gonzalo García. 👌⚪️



Het gaf de spelers duidelijk vleugels, want in een spektakelduel tegen Borussia Dortmund stonden ze na een dik kwartier al 2-0 voor. Gonzalo Garcia en Fran Garcia zorgden voor de doelpunten.

Spannend slot

In het slot van de match kregen we vervolgens een enorme ommekeer. Beier en Guirassy zorgden tot twee keer toe voor spanning in de blessuretijd, tussendoor had Mbappé alsnog voor de overwinning gezorgd.

Door de 3-2 overwinning mag Real Madrid het binnen enkele dagen opnemen tegen PSG. Chelsea en de Brazilianen van Fluminense spelen een dag eerder al.