Toegangsticket goedkoper dan een pintje: Ook voor de halve finales op het WK voor clubs geraken de tribunes niet vol

Op het WK voor clubs komen de halve finales eraan. Maar ook voor die twee wedstrijden krijgt wereldvoetbalbond FIFA maar moeilijk alle zitjes gevuld.

Het is een doorlopend thema gedurende het hele WK voor clubs: De belangstelling van de Amerikaanse voetbalfan in het toernooi is eerder beperkt. Bij veel wedstrijden blijven er heel wat zitplaatsen leeg, ook in de knock-outfase.

Dat is een scenario dat ze bij wereldvoetbalbond FIFA ten alle koste hebben proberen te vermijden, maar zonder al te veel succes. Zij willen hun nieuw paradepaardje natuurlijk verkopen met overvolle tribunes en sfeervolle stadions. Alleen slagen ze daar erg moeilijk in.

Tickets goedkoper dan een pintje

Ook voor de halve finales, die op dinsdag en woensdag worden afgewerkt, zijn er nog heel wat tickets over. Voor de wedstrijd tussen het Braziliaanse Fluminense en het Engelse Chelsea zijn de prijzen al enorm gezakt. Enkele dagen geleden kostte een toeganskaartje nog 400 euro, nu kan je al aan een ticket geraken voor dertien euro. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Ter vergelijking: Een pintje drinken in het stadion zou duurder uitkomen dan het aanschaffen van een ticket.

Voor de andere halve finale, die tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid, blijven de prijzen (voorlopig) wel nog aan de hogere kant. Om de Franse en Spaase sterrenelftallen te bewonderen betaal je minstens 162 euro.

Beide halve finales worden trouwens in hetzelfde stadion afgewerkt. Het MetLife Stadium in New York is ook het decor voor de finale van komende zondag. Binnen een jaar zal in datzelfde stadion ook de finale van het wereldkampioenschap voor landenteams worden gespeeld.