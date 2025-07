"Van hem gaan we nog veel horen": KAA Gent slaat slag met gewezen jeugdspeler van Anderlecht

KAA Gent heeft het contract van een zijn meest beloftevolle spelers verlengd. De 17-jarige Mohamed El Adfaoui tekende bij tot 2028 en maakt ook de overstap van Jong KAA Gent naar de A-kern.

"El Adfaoui doorliep van zijn 7e tot 15e de jeugdreeksen van RSC Anderlecht. De positieve reputatie die de Gentse jeugdwerking de voorbije jaren opgebouwd heeft, overtuigde hem om voor de Buffalo's te kiezen."

"Met Jong KAA Gent werd Mohamed afgelopen seizoen kampioen in Eerste Nationale. Zijn prestaties leveren hem nu een plaats op in de A-kern en tonen aan dat KAA Gent kansen wil geven aan jong talent", aldus de Buffalo's op hun webstek.

𝙑𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙡𝙤𝙛𝙩𝙚 𝙣𝙖𝙖𝙧 𝘽𝙪𝙛𝙛𝙖𝙡𝙤 😍



El Âdfaoui met nieuw contract naar A-kern



MEER I https://t.co/REJyZyEOQx pic.twitter.com/QgpiPaQrkt — KAA Gent (@KAAGent) July 5, 2025

"El Adfaoui is een linksvoetige centrale middenvelder met loopvermogen, spelinzicht en goeie technische vaardigheden op de korte ruimte. Hij werd al geselecteerd voor de Belgische U15, U16 en U17."

Tijdens de voorbereiding scoorde Mohamed in de oefenmatch tegen Kalken en gaf hij de assist voor het doelpunt tegen Charleroi. Zijn debuut voor de A-ploeg beleefde hij vorig seizoen al tijdens de Champions' Play-offs.

Blij met de kans

Toen was toenmalig coach Danijel Milicevic al vol lof: "Mo(hammed El Adfaoui) is heel jong, van hem gaan we nog horen.” De speler zelf is blij met de overgang naar de A-kern: "Ik kwam twee jaar geleden naar KAA Gent en heb me hier sindsdien heel goed kunnen ontwikkelen."

"Dat ik nu kan aansluiten bij de A-kern en een nieuw contract mocht tekenen, is een blijk van veel vertrouwen. Ik wil de club daarvoor danken en zal alles geven voor onze kleuren."