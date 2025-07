KRC Genk ziet groot talent vertrekken en hoopt er nog iets uit te slepen

Alfred Caicedo zal in Limburg geen blijvende voetafdruk achterlaten. De 20‑jarige Ecuadoraan verlaat Racing Genk na twee seizoenen bij Jong Genk, waar hij ondanks 43 wedstrijden in de Challenger Pro League nooit aansluiting vond bij het A‑elftal.

Genk haalde Caicedo begin 2023 binnen als een van de grootste verdedigende talenten uit Ecuador. Die status kon hij slechts sporadisch waarmaken: vorig seizoen strandde hij op elf optredens bij de U23 en verdween hij zelfs uit de selectie in de slotfase van de competitie.

Om zijn ontwikkeling een nieuwe impuls te geven, kiest Genk nu voor een uitleenbeurt aan het Spaanse Cádiz CF, uitkomend in LaLiga 2. De deal bevat een optie tot aankoop, zodat Genk nog kan cashen als Caicedo in Andalusië wél doorbreekt.

Caicedo ligt in de Cegeka Arena nog onder contract tot juni 2027, maar zijn marktwaarde blijft voorlopig steken rond de 300.000 euro. Voor Genk is het dus zaak om via deze constructie alsnog meerwaarde te creëren.

Voor de jonge verdediger lonkt een omgeving waar de taal en het speeltempo hem wellicht beter liggen. Cádiz wil de Ecuadoraanse jeugdinternational een prominentere rol geven dan hij in Limburg ooit kreeg.

Slaat Caicedo erin om zich in Spanje te tonen, dan kan de Spaanse tweedeklasser hem volgend jaar definitief overnemen. Lukt dat niet, dan keert hij in de zomer van 2026 terug naar Genk – maar voorlopig is het vooral aan Caicedo om eindelijk zijn potentieel om te zetten in prestaties.