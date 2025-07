Mircea Rednic test jong geweld en heeft plan voor komende week, versterking is op komst

Standard vertrok maandagochtend op stage naar Noord-Frankrijk, waar het een cruciale voorbereidingsweek tegemoet gaat. Met twee oefenwedstrijden en een groeiende groep wil coach Mircea Rednic zijn team verder vormgeven, maar opvallend is vooral de rol die hij voor enkele jongeren in petto heeft.

Na zeges tegen Aubel en Maastricht wordt het nu menens in de voorbereiding. In Frankrijk wacht een week met stevige fysieke arbeid, tactische bijsturing én het inpassen van de vele nieuwkomers. Met de nakende komst van Rafiki Saïd – die maandag zijn medische testen ondergaat – telt Standard straks negen nieuwe gezichten in de kern.

Onder die nieuwe namen zijn Josué Homawoo, Casper Nielsen, Thomas Henry en Lucas Pirard, die allen nog geen minuten maakten in de vorige oefenmatchen maar nu wel present zijn op stage. Ook Mehssatou, Ilaimaharitra, Mohr en Abid zijn er zoals verwacht bij. Rednic krijgt stilaan de volledige puzzel op tafel.

Niet iedereen is van de partij. Moussa Djenepo – die mag uitkijken naar een nieuwe club – blijft thuis. Ook aanvaller Grejohn Kyei haakt af met een knieblessure. Hun afwezigheid opent mogelijk de deur voor jonge talenten die zich in de kijker willen spelen.

Rednic neemt vijf beloften mee: Thiago Paulo Da Silva, Bradley Nam James, René Mitongo, Yann Gboua en de 17-jarige verdediger Daryl Leunga Leunga. Vooral die laatste kon de trainer al bekoren met zijn korte invalbeurt tegen Maastricht. De komende dagen krijgen zij meer kansen om zich te tonen.

De stage wordt ook een moment voor Standard om de fans dichter bij het vernieuwde team te brengen. Naast oefenmatchen tegen Boulogne (woensdag) en RC Lens (zaterdag), volgen er persmomenten om de nieuwkomers voor te stellen. De week wordt zondag afgesloten met de Fan Day in Sclessin.