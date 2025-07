Sporting Lokeren heeft nog heel duidelijke plannen op de mercato: "We staan dicht bij een akkoord"

Sporting Lokeren bereidt zich volop voor op het nieuwe seizoen. Op het veld, maar ook ernaast. De sportieve cel is nog bezig op de transfermarkt.

Lokeren bereidt zich, net als de andere Pro League-clubs, voor op het nieuwe seizoen. De club besloot om vier dagen op stage te gaan in Delden, Nederland. Er werd ook een oefenwedstrijd gespeeld tegen FC Twente.

Die werd uiteindelijk met 3-0 verloren. Geen onlogische nederlaag, en een goede oefening met oog op het seizoensbegin. Ook op de transfermarkt gaat de club nog aan de bak.

"We weten dat er nog huiswerk is", geeft Karel Fraeye mee met Het Nieuwsblad namens de Lokerse sportieve cel. "De eerste prioriteiten liggen uiteraard in de spits en in doel."

Daar heeft de club al een concreet plan voor. "We staan dicht bij een akkoord met Dindane. Samen met Tom Boere, die wel al tekende, zou dat zou al een stuk van het spitsenprobleem kunnen oplossen."

"Ook hebben we een shortlist met drie doelmannen", gaat Fraeye verder. Het vertrek van doelman Brent Gabriël moet opgevangen worden. De Griekse keeper Gdikis zou nog een optie zijn.