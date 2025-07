Anderlecht heeft volgens ingewijde een topper te pakken: "Hij lijkt op William Vainqueur"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nathan Saliba is deze week op stage in Renesse met zijn nieuwe ploeggenoten van Anderlecht. De 21-jarige Canadees tekende tot 2029 bij paars-wit en maakt zo de overstap van CF Montréal naar Europa.

De eerste indrukken zijn belangrijk, maar gelukkig voor Saliba is er een bekend gezicht: Olivier Renard, zijn vroegere sportief directeur, werkt nu ook in Brussel.

De overstap naar Anderlecht werd met enthousiasme onthaald door Laurent Ciman, die Saliba van dichtbij meemaakte bij CF Montréal. "Ik heb hem gezegd dat hij zich gaat amuseren bij Anderlecht", vertelt Ciman, die nu een academie runt in Canada. "Het is een gestructureerde club met fantastische infrastructuur."

Ciman had Saliba graag bij zijn oude liefde Standard gezien, maar die club toonde geen interesse. “Spijtig genoeg", zegt hij bij Le Soir. “Maar hij zit goed bij Anderlecht. En ik heb Thorgan Hazard gevraagd om wat op hem te letten.” De integratie van Saliba in het Brusselse team lijkt dus in goede handen.

Wat voor speler mag Anderlecht verwachten? Ciman vergelijkt hem met een naam die nog bij veel fans een belletje doet rinkelen: “Hij lijkt op William Vainqueur. Een agressieve middenvelder, met veel volume en impact in de duels.”

Toch waarschuwt Ciman voor zijn ruwe kantjes. “Hij zal nog wat slordigheden tonen en moet leren zijn agressiviteit beter te doseren. Maar met zijn mentaliteit en grinta past hij perfect in Hasi’s systeem met veel pressing en intensiteit.”

Voor Saliba is Anderlecht een echte kans om door te breken op Europees niveau. “Het is een ideaal platform voor zijn ontwikkeling. Als hij zich aanpast, kan hij het heel ver schoppen", besluit Ciman.