Simon Mignolet wil niet dat er spelletjes worden gespeeld en eist duidelijkheid bij Club Brugge

Simon Mignolet weet dat er concurrentie is van Nordin Jackers bij Club Brugge. Hij wil vooral duidelijkheid, en dat het geen strijd wordt met zijn collega-doelman.

Simon Mignolet kreeg afgelopen seizoen een flinke klap te verwerken. Hij botste in de play-offs met Promise David en liep een hersenschudding op. Nordin Jackers nam zijn plaats in doel in.

Hij deed het ook bijzonder goed en bleef tussen de palen staan, ook toen Mignolet hersteld was. Coach Nicky Hayen heeft naar eigen zeggen nog niet besloten wie de vaste nummer één wordt. Mignolet beseft zelf dat de concurrentie groot is.

"Kijk, Nordin is een goeie keeper. En Club Brugge heeft er zo twee nodig. Het is niet onlogisch dat je op onze positie — net als op alle andere posities — twee spelers hebt die hun plaats moeten verdienen. Alleen mag het geen strijd worden tussen Nordin en mij", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Mignolet wil geen spelletjes spelen. "Het is belangrijk dat Nordin en ik aan hetzelfde koord blijven trekken. En dat er elke week duidelijkheid is. En zekerheid tussen de palen. Of het dan Nordin is of ik die speel, dat moeten we zien, afhankelijk van de situatie."

"Maar het mag niet zo zijn dat je tijdens de week niet weet of je zal spelen of niet. Want dan denk je elke match: ik mag niets misdoen of volgende week is het aan de ander", besluit hij.