"Trots dat hij voor ons kiest": OH Leuven heeft aanvallende versterking helemaal beet

OH Leuven heeft beet. De club heeft dinsdag de komst van Abdoul Karim Traoré bekendgemaakt. De 18-jarige Guineeër tekende een contract tot 2028.

OH Leuven heeft er een nieuwe aanvaller bij. De club kondigde dinsdag de komst van Abdoul Karim Traoré aan. Hij komt over van het Franse Bourg-en-Bresse.

De 18-jarige spits speelde al sinds de U14 bij de club uit de Franse derde klasse. Vanaf januari kwam hij uit voor het eerste elftal, toen vierde hij zijn 18e verjaardag.

Hij werd er een vaste basisspeler, en zijn prestaties zijn duidelijk ook in België opgevallen. Bij Bourg-en-Bresse scoorde hij in 17 wedstrijden drie doelpunten.

Karim Traoré tekende bij OHL een contract tot 2028. CEO Frédéric Van den Steen is gelukkig met zijn nieuwe aanwinst. "Abdoul Karim Traoré is een heel explosieve en snelle aanvaller die op enkele maanden tijd heeft getoond dat hij een voetballer is met veel talent."

"Hij heeft een profiel waar veel clubs, in binnen- en buitenland, naar op zoek zijn tegenwoordig en we zijn natuurlijk trots dat hij voor ons heeft gekozen. Hij kan op verschillende posities uit de voeten, dus met Traoré hebben we weer wat extra mogelijkheden in de aanval", zegt hij op de clubwebsite.