Voormalig JPL-speler kan het transferrecord in Turkije volledig van de kaart vegen met enorme transfersom

Victor Osimhen staat op het punt om opnieuw voor Galatasaray te tekenen. De Nigeriaanse spits, die vorig seizoen al indruk maakte in Istanbul, bereikte volgens meerdere bronnen een persoonlijk akkoord met de Turkse topclub.

Osimhen kwam vorig jaar in beeld bij Galatasaray nadat hij in conflict was geraakt met Napoli. Omdat de transfermarkt in Turkije langer open bleef, bood dat hem een unieke uitweg. In die periode groeide hij uit tot een publiekslieveling.

Galatasaray wil nu voluit gaan voor een definitieve transfer. Napoli, waar zijn contract in 2026 afloopt, lijkt bereid mee te werken aan een vertrek. Toch houdt het een stevige prijs aan: de afkoopclausule bedraagt 75 miljoen euro.

Opvallend: Osimhen heeft via België een oude link met het Europese voetbal. In 2018 werd hij door Wolfsburg uitgeleend aan Charleroi, waar hij definitief doorbrak met 20 doelpunten in één seizoen. Die periode vormde de springplank naar zijn toptransfer naar Lille en later Napoli.

Als Galatasaray overgaat tot betaling van het gevraagde bedrag, zal dat het Turkse transferrecord verpulveren. De huidige recordtransfer – 18 miljoen euro voor Gabriel Sara – valt daarbij in het niets.

De komst van Osimhen betekent ook het vertrek van Álvaro Morata. De Spaanse spits onderhandelt momenteel met Como, de Italiaanse club waar Cesc Fàbregas mee aan de sportieve leiding staat.