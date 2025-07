Waanzinnig! Zoveel streek Chelsea al op door de finale van het WK voor Clubs te bereiken

Chelsea's deelname aan het nieuwe WK voor clubs blijkt een regelrechte goudmijn. Door de overwinning op Fluminense en de bijbehorende plaats in de finale staat de teller inmiddels op €92,85 miljoen aan prijzengeld, berekende VI. En het kan nog veel gekker worden.

De kassa rinkelde meteen bij aankomst in de VS: dankzij de FIFA‑startpremie voor Europese grootmachten ontving Chelsea €28,3 miljoen zonder een bal te trappen. Daarna volgden twee poule­zeges (tegen LAFC en ES Tunis), telkens goed voor €1,71 miljoen, plus €6,40 miljoen voor het bereiken van de knock‑outfase.

In de achtste finale werd Benfica opzijgezet, goed voor nog eens €11,20 miljoen. De zege op Palmeiras in de kwartfinale leverde €17,92 miljoen extra op, waarmee het totaal al ruim boven de €60 miljoen uitkwam.

Dinsdag voegde Chelsea daar na de halvefinalewinst op Fluminense nog €25,61 miljoen aan toe. Daarmee zitten Todd Boehly en co. nu tegen de €93 miljoen aan inkomsten – exclusief tv‑rechten of commerciële bonussen.

Wint Chelsea zondag ook de eindstrijd tegen Paris Saint‑Germain of Real Madrid, dan komt er nog eens €34,14 miljoen bovenop. Het totale prijzengeld zou dan uitkomen op €126,99 miljoen – een bedrag dat vele Europese campagnes in de schaduw stelt.

Voor een club die onder streng Financial‑Fair‑Play‑toezicht staat, is die cashinjectie bijzonder welkom. De Londense grootmacht kan met één eindzege in de VS budgettaire ademruimte creëren én de concurrentie op de transfermarkt weer van repliek dienen.