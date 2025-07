Franse eersteklasser wil KAA Gent verlossen van overbodige flankspeler

KAA Gent kent voorlopig een rustige transferzomer. Er moet eerst wat geld in het laatje komen vooraleer ze zich kunnen versterken. Daisuke Yokota zou één van de vertrekkers kunnen zijn.

Met Wilfried Kanga als enige aanwinst is het voorlopig een kalme transferzomer voor KAA Gent. Het blijft wachten op nieuwe versterkingen, al zal daar ook eerst budget voor moeten vrijkomen.

Zo hoopt Gent verschillende spelers van de hand te doen. Archie Brown lijkt het meeste geld te gaan opleveren, met onder AC Milan dat interesse toont. Een andere speler die Gent wil verpatsen, is de Japanner Daisuke Yokota.

Yokota speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Kaiserslautern in de Duitse tweede klasse. Hij zou de club nu definitief mogen verlaten en er tonen verschillende clubs interesse in de 25-jarige rechtsbuiten.

Sankt Pauli deed al een eerste voorstel, maar dat werd afgewezen. En ook het Franse Metz toont interesse, aldus transferwatcher Sacha Tavolieri. Al zou de Franse eersteklasser een huurdeal verkiezen, terwijl Gent Yokota definitief van de hand wil doen.

Afwachten dus of de verschillende partijen tot een akkoord kunnen komen. Yokota zelf heeft na een jaartje op het tweede niveau zijn pijlen gericht op spelen bij een eersteklasser. Of dat in Duitsland, Frankrijk of België zal zijn, valt nog af te wachten.