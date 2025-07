Vertrekt Leandro Trossard bij Arsenal? Engelsen hebben aanbieding gekregen van deze club

Doordat hij nog maar een jaar contract over heeft, zou het goed kunnen dat Leandro Trossard Arsenal deze zomer gaat verlaten. Een Turkse club heeft alvast een bod gedaan op de Rode Duivel.

Met nog een jaar te gaan op zijn contract en één jaar voor het WK, beleeft Leandro Trossard (30) een zeer belangrijke zomer. De Belgische aanvaller blijft redelijk belangrijk bij Arsenal, waar hij vorig seizoen 56 wedstrijden speelde in alle competities, goed voor 10 doelpunten en 10 assists.

Maar Trossard wordt nog steeds gewaardeerd op 22 miljoen euro volgens Transfermarkt, en zou dus over een jaar gratis kunnen vertrekken als Arsenal hem deze zomer niet van de hand doet. De aanbiedingen worden ongetwijfeld bestudeerd door het bestuur van de Gunners.

Volgens de Turkish Post zou één van die aanbiedingen kunnen komen van een Turkse grootmacht: Fenerbahçe zou een bod hebben uitgebracht op Trossard, ter waarde van 15 miljoen euro. Minder dan zijn op papier geschatte waarde, maar met slechts een jaar contract zal Arsenal het voorstel wellicht overwegen.

Het is nog de vraag of de speler zelf Londen wil verlaten, waar hij waarschijnlijk nog steeds kan rekenen op speeltijd met het oog op het WK over een jaar. De concurrentie in de aanvallende sector bij de Rode Duivels is enorm, al heeft Rudi Garcia Trossard al verzekerd van zijn vertrouwen.

Ook vanuit Saudi-Arabië kwam al het bericht dat er interesse is in Trossard, maar ook de nieuwe sportief directeur van Arsenal, Andrea Berta, zou de Belg een contractverlenging kunnen voorstellen. Wordt vervolgd!