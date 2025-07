Lucas Biglia legt uit hoe Anderlecht bij hem is uitgekomen om Besnik Hasi bij te staan

Lucas Biglia draagt opnieuw een paars-wit plunje. De voormalige aanvoerder van RSC Anderlecht legt uit hoe paars-wit bij hem is terechtgekomen.

Lucas Biglia is sinds dit seizoen aan de slag als assistent van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht. Voor de Argentijn is het de eerste uitdaging bij een eerste elftal.

"Sinds oktober vorig jaar was ik aan de slag bij US Aldini", legt Biglia uit in Het Laatste Nieuws. "Dat is een jeugdacademie waarvan de beste spelers doorstromen naar de jeugdopleiding van AC Milan."

Ik ben hier om te leren en te groeien. Ik krijg de kans om samen te werken met een staf die veel meer ervaring heeft dan ik

Biglia ziet in zijn terugkeer naar Brussel dan ook een opportuniteit. "Ik ben hier om te leren en te groeien. Ik krijg de kans om samen te werken met een staf die veel meer ervaring heeft dan ik."

"In september keer ik voor enkele weken terug naar Italië om daar mijn UEFA A-licentie te behalen", is Biglia tegelijkertijd ambitieus. "Nadien kan ik in België met de Pro License-cursus starten."

Hoe kwam RSC Anderlecht bij Lucas Biglia terecht?

Het was overigens een voormalige werknemer van Anderlecht die de puzzelstukjes in elkaar liet vallen. "Mario Innaurato (gewezen fysiektrainer, nvdr.) liet me weten dat Hasi nog op zoek was naar een assistent."

"Enige tijd later kreeg ik een telefoontje van Besnik", lacht Biglia. "We waren er heel snel uit. Dit is voor mij dan ook een héél mooie kans om stappen te zetten."