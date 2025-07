Verrassend... of niet? Waarom Anthony Moris zijn enige kans op de Champions League laat schieten

Het is bijna zover: Anthony Moris zal Union Saint-Gilloise verlaten voor Saudi-Arabië, een vertrek dat veel supporters enorm zal spijten. Het zal ook verrassen, en toch is het te verklaren door allerlei redenen.

Anthony Moris zal dus de Champions League niet zien met Union Saint-Gilloise. Het is nog niet officieel, maar het zou een behoorlijke ommezwaai nodig hebben voor de keeper van USG om niet naar Saoedi-Arabië te vertrekken, waar een contract van twee jaar met een derde seizoen als optie op hem wacht.

Moris zal tekenen voor de club van Al-Khaleej, geen gigant in het Saoedische voetbal aangezien de internationale Luxemburgse doelman bij zijn aankomst misschien wel de grootste naam zal zijn. De grootste aanwinst in de geschiedenis van Al-Khaleej is zekere Khaled Narey, die in 2023 voor 2 miljoen euro van PAOK Saloniki kwam (en inmiddels vertrokken is).

Hoeveel zal Moris verdienen in Saoedi-Arabië?

Maar zelfs als Al-Khaleej een bescheiden club is op Saoedische schaal, zal Anthony Moris er zijn salaris kunnen vermenigvuldigen. In welke sector dan ook, een dergelijk aanbod is van het soort dat men "niet kan weigeren".

Als Union als beleid had om de salarissen van haar kaderspelers op te trekken om hen te overtuigen te blijven, zou Moris misschien zijn verblijf in het Dudenpark hebben verlengd, maar we weten allemaal: dat is niet gebruikelijk voor de club. Zeker niet voor een 35-jarige speler, ongeacht zijn status in de kleedkamer.

Moris heeft geen miljoenen verdiend tijdens zijn carrière, en op zijn leeftijd is dit waarschijnlijk de laatste trein richting de Golf die gaat vertrekken. Een trein waarin hij misschien zelfs niet meer geloofde, maar een uitzonderlijk seizoen en een kampioenschap hebben hem deze ultieme kans geboden.

Voor een speler die keer op keer benadrukt dat zijn prioriteit zijn familie is, en die niet verbergt dat hij zijn kijk op de wereld heeft veranderd na moeilijke jaren voor hij de top bereikte, is het moeilijk om zo'n transfer af te wijzen. Ongetwijfeld doet het idee om de Champions League te missen met "zijn" Union hem pijn: buiten de nationale ploeg van Luxemburg, had hij verklaard: "In mijn hoofd ben je pas een voetballer als je de Champions League hebt gespeeld".

Moris heeft alles gewonnen met USG

Maar Anthony Moris had ook de weg geëffend door te stellen, tijdens een ander interview, dat het winnen van het kampioenschap met Union en dus zich kwalificeren voor de Champions League, in zijn hoofd al bewees dat hij een doelman van dat niveau was. Europa heeft hij ervaren, en heeft er ook mooie momenten beleefd.

Vooral ontvangt hij een zeldzame kans in een carrière: die om weg te gaan via de grootst mogelijke deur, als Belgisch kampioen. Een jaar eerder zou er zeker een gevoel van onvoltooide zaken zijn geweest; dit keer heeft Moris alles gewonnen met Union.

En in tegenstelling tot het vorige seizoen, eindigt hij op een zeer succesvol seizoen. De trieste voorbeelden van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, die het zogenaamde "seizoen te veel" hebben gespeeld en zijn vertrokken met teleurstellingen, zitten nog vers in ieders geheugen...