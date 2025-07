Olivier Renard geeft overzicht mercato tot nu toe en is héél zeker: "Hij zal meer opbrengen dan we betaalden"

Sportief directeur Olivier Renard gaf een overzicht van de zomermercato van Anderlecht tot nu toe en geeft inzicht in de strategie van paars-wit. Ondanks de interesse in profielen als Leoni, Verschaeren, Stroeykens en Dolberg, verwacht hij niet dat ze allemaal vertrekken.

Over contractverlengingen is Renard open: “We zijn momenteel niet in gesprek met jongens in hun laatste jaar, maar ze kennen onze intenties", zegt hij in HLN. Wel is het de bedoeling om te vermijden dat te veel jeugdproducten tegelijk op een aflopend contract zitten. “Tajaouart en Degreef hebben we gelukkig wel kunnen verlengen.”

De opvallende terugkeer van Ilay Camara – voor 4 à 4,5 miljoen euro – roept vragen op over eerder vertrokken talent. “Het is mijn taak om het team te versterken. Dat hij uit onze jeugd komt, is een bonus. We moeten vermijden dat zulke jongens vertrekken", klinkt het. Camara moet op termijn meer opleveren dan hij gekost heeft. “Anders haal ik hem niet.”

Ook de komst van ruwe diamant Zoumana Keita past in die filosofie. “Via connecties kwamen we bij hem terecht. Hij is sterk en snel, maar moet nog groeien in passing en keuzes. Daarom halen we ervaren spelers zoals Biglia en Taravel om hem te begeleiden. Wij kopen geen kant-en-klaar product, wij ontwikkelen spelers.”

Luis Vázquez krijgt in deze voorbereiding opnieuw vertrouwen. “Hij wordt te vaak vergeleken met Dolberg, maar dat is verkeerd. Vázquez heeft een neus voor goals, maar je moet met hem anders voetballen.” En de ploeg is ook sneller geworden. “Op de flanken en het middenveld hebben we nu snelheid en volume met spelers als Angulo, Kanaté, Llansana en Saliba.”

Ten slotte is er ook veel interesse voor jonge verdediger Jan-Carlo Simic. “Klopt, maar hij weet dat hij nog moet groeien. Als een grote club komt, luisteren we, maar we verkopen niet zomaar. Spelers die een fles champagne waard zijn, gaan we niet voor een Sprite laten vertrekken.”