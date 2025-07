Done deal én officieel: Anderlecht haalt belangrijke pion weg bij Union SG

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zoals al enkele maanden aangekondigd, is Arnaud Djoum gepresenteerd bij Anderlecht. Hij komt daar aan als de nieuwe coach van de U16. En zo kan hij op termijn misschien bij paars-wit ook voor magie zorgen.

De laatste tijd heeft Anderlecht verschillende voormalige jeugdspelers van de club aangetrokken die actief zijn in de staf van Union Saint-Gilloise. Na de komst van Naïm Aarab, voorheen coach van de U23 van Union als assistent in de staf van RSCA Futures, is er nog een andere coach die de overstap maakt naar Neerpede.

Nog wat meer paars bloed om de jonge talenten te begeleiden

Arnaud Djoum kondigde donderdag officieel zijn ondertekening bij Sporting aan. De voormalige jeugdspeler keert terug naar zijn roots en zal daar het U16-team trainen.

Arnaud Djoum, die als speler de Africa Cup of Nations heeft gewonnen met Kameroen onder leiding van Hugo Broos, was tot voor kort de kapitein van de U23 van Union, maar blessures hebben hem ertoe gebracht om een grotere rol te spelen in de staf van Naïm Aarab.

Adelbrieven voor Djoum

Deze twee vrienden van Romelu Lukaku zijn nu herenigd om de jeugd van Anderlecht te begeleiden. Enkele jaren geleden hebben ze Lukaku al geholpen bij zijn snelle opkomst in het eerste elftal.

Net als Big Rom heeft Arnaud Djoum ook een zoon die bij de jeugdteams van Anderlecht speelt. Meer dan ooit bundelen de voormalige spelers van Neerpede hun krachten om iets terug te geven aan de club die hen zoveel heeft gegeven.