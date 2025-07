Done deal: Zulte Waregem haalt belangrijke pion met verleden bij Antwerp in huis

Zulte Waregem heeft een duidelijk doel in het nieuwe seizoen. Het wil een rustig seizoen beleven en ondertussen ook de eigen jeugd verder laten doorstromen in de A-kern. Ondertussen hebben ze ook alweer een stevige pion in huis gehaald.

Zulte Waregem heeft een nieuwe Academy Manager in huis gehaald. Dat wordt Steven Smet, een 53-jarige man die overkomt van Voetbal Vlaanderen. Het is de laatste episode in een ferme stoelendans.

Steven Smet naar Zulte Waregem

Joris Vandendriessche was tot vorig jaar actief bij Zulte Waregem, maar hij trok naar KAA Gent. Daarna kwam Nils Vanneste, die ondertussen naar Kortrijk is vertrokken. En dus moest er opnieuw een nieuwe naam gevonden worden. Dat is is dus Smet geworden.

Steven Smet heeft een verleden bij Antwerp, waar hij de jeugdwerking heel wat stappen omhoog liet maken. En hij was de voorbije jaren ook bij Voetbal Vlaanderen actief om de jeugd beter te maken.

Erg positief imago

“Essevee heeft al jarenlang een erg positief imago binnen het Belgische jeugdvoetbal,” zegt Smet opgetogen op de webstek van Essevee.

“Er staat hier al een sterke structuur, en ik kijk ernaar uit om samen met een enthousiast en kwalitatief team dit verhaal verder uit te bouwen. Ook in de komende jaren blijven we inzetten op de ontwikkeling en begeleiding van jonge mensen – als voetballer én als mens.”