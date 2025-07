Franky Van der Elst is snoeihard voor Ardon Jashari

Ardon Jashari stuurde onlangs zijn kat toen de ploegfoto van Club Brugge werd genomen. Franky Van der Elst is snoeihard voor de middenvelder.

De soap rond Ardon Jashari blijft maar duren. De Zwitser wil heel graag naar AC Milan, dat niet hoger dan een bod van 32 miljoen euro plus bonussen wil gaan. Club wijst die aanbieding af.

En dus sleept het dossier aan. De middenvelder zou niet willen meetrainen en weigerde zelfs om mee op de ploegfoto te gaan. Voor Franky Van der Elst gaat dit allemaal wat te ver.

"Ik kan geen begrip opbrengen voor iemand die weigert mee te trainen", zegt hij streng bij Het Nieuwsblad. "Het gebeurt steeds meer, dat weet ik. Het is stilaan een beproefd recept. Maar ik zou het zelf nooit hebben gekund of gedurfd. Ik vind het not done."

"Je kan wat druk zetten in de onderhandelingen, maar niet komen opdagen, en dan zelfs weigeren om op de foto te staan, om nog eens extra duidelijk te maken wat je wil: flauw", gaat hij verder. Jashari verlengde zijn contract afgelopen seizoen en kreeg serieuze opslag. Nu weigert hij zich plots aan dat contract te houden. Opvallend, vindt ook Van der Elst.

"Toen was hij toch heel tevreden? Dan moet hij nu ook zijn plichten nakomen en Club respecteren. Ik moet zeggen: na zijn overwinningsspeech op de Pro League Awards vreesde ik al dat het een soapje kon worden. Hij had kunnen zeggen dat hij zeker bleef, maar liet daar al een opening. Maar hoe hij dit nu laat escaleren: ik kan me niet voorstellen dat hij zich daar zelf goed bij voelt", besluit Van der Elst.