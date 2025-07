Hoe zit het nu met de samenvattingen volgend seizoen? DAZN komt met duidelijkheid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Supercup en seizoensstart zijn exclusief te zien via de DAZN-app. Door het uitblijven van een tv-akkoord heerst frustratie, maar DAZN komt nu wel met gratis samenvattingen in de app.

De soap tussen DAZN en de telecomoperatoren is nog niet over. De Supercup en het seizoensbegin zal exclusief te zien zijn op de app van DAZN.

Dit omdat er nog geen akkoord werd gevonden tussen de partijen. Dit zorgt voor veel frustratie bij de fans. Vooral de oudere generatie wil het voetbal gewoon op tv kunnen zien.

Er was ook wat te doen over de samenvattingen. Die zouden niet meer worden uitgezonden, maar DAZN heeft er zelf dan maar een oplossing voor gezocht.

"In de app van DAZN zul je na iedere wedstrijddag samenvattingen kunnen bekijken", zegt DAZN-COO Jan Mosselmans. "Die zullen in de free zone zitten. Dat betekent dat ze voor iedereen gratis toegankelijk zullen zijn. Al zul je je wel eerst moeten registreren in de app, zonder verdere verplichtingen."

"Wat ook in de pijplijn zit: mini’s. Dat zijn samenvattingen van twee à drie minuten van elke match. Dat deden we ook tijdens het WK voor clubs", besluit Mosselmans.