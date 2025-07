"Kan hij dan nog met zijn zoontje voor de spiegel staan?": voormalige Anderlecht-speler zorgt voor controverse

Michel Vlap staat op het punt om bij Spartak Moskou te tekenen. Een bestemming die veel ophef veroorzaakt in Nederland.

Michel Vlap was een controversiële speler bij Anderlecht, die van geniale ingevingen naar catastrofale wedstrijden kon gaan. Nu actief bij FC Twente, zorgt hij opnieuw voor discussie, maar dit keer over een veel serieuzer onderwerp. Zoals we vorige week al meldden, is de grote blonde speler in gesprek met Spartak Moskou.

De financiële aanbieding van deze Russische voetbalreus lijkt hem de ogen te doen sluiten voor de invasie in Oekraïne. Maar de transfer is nog niet definitief. En hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer Vlap bekritiseerd wordt in Nederland.

Vandaag heeft Valentijn Driessen, chef voetbal bij de Telegraaf, zijn pen opgenomen om verontwaardigd te reageren op deze saga. Hij spaart zijn woorden niet: "Vertrap je al je morele bezwaren, overschrijd je al je morele grenzen die je van huis uit hebt meegekregen om voor een miljoenensalaris als propagandamiddel te worden ingezet door een oorlogsmisdadiger?", vraagt hij zich af.

Voor Driessen is Vlap blind: "Zelfs als zo’n voetbaltransfer van FC Twente naar Spartak Moskou niet verboden is, omdat deze Russische club niet op de sanctielijst staat. Wat niet betekent dat Spartak schone handen heeft in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoofdsponsor Lukoil is brandstofleverancier van het Russische leger."

Driessen gaat verder. "Het valt voor te stellen dat Vlap zich als 28-jarige ordinair liet verblinden door geld. Dat hij dacht aan een financieel zorgeloze toekomst voor het nageslacht. Maar welbeschouwd gaat het over lijkengeld als je weet dat de Russische invasie inmiddels meer dan 400.000 slachtoffers heeft gekost."

"Kan die frisse Friese ideale schoonzoon Michel Vlap nog met zijn exact vijf maanden oude zoontje Joah Quinn voor de spiegel staan als hij voor Rusland kiest? Hoe vindt hij het dat vader Jan Vlap, die zegt zijn kind te steunen, slapeloze nachten heeft van een Russische transfer?"