Miljoenendeal dichterbij voor Genk? 'Duitse topklasser zet speler helemaal bovenaan het lijstje'

De strijd om de handtekening van Zakaria El Ouahdi wordt steeds pittiger. Wolfsburg zou de speler nu echt wel bovenaan zijn verlanglijstje hebben gezet, waardoor er nog veel mogelijk lijkt de komende dagen en weken.

KRC Genk zit nog met een aantal spelers die weg mogen. Met Tolu Arokodare en Zakaria El Ouahdi zouden afspraken gemaakt zijn. Dat gaf Dimitri De Condé eerder ook al aan.

Wolfsburg dringt aan

En voor El Ouadhi is er alvast héél veel interesse. Bij de geïnteresseerde ploegen waren al AC Milan, Benfica, Wolverhampton, Stade Rennes en OGC Nice te noemen.

En sinds deze week is ook Wolfsburg zeer duidelijk geïnteresseerd om de rechtsachter in huis te halen. Ook Rennes toonde al nadrukkelijke aandrang om hem in huis te halen. Maar volgens Het Nieuwsblad is Wolfsburg misschien wel de meest waarschijnlijke optie.

Transferwaarde van 12 miljoen euro

Toch wil Genk hem niet zomaar laten gaan. Zijn marktwaarde staat momenteel al op 12 miljoen euro op Transfermarkt en dus willen de Limburgers zeker en vast boter bij de vis om hem te laten gaan.

Zakaria El Ouahdi staat sinds 2023 onder contract bij Genk. Toen werd hij voor 2,5 miljoen euro weggekocht bij RWDM Brussels. De kans dat hij voor een veelvoud zal vertrekken lijkt zeer duidelijk.