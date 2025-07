Anderlecht heeft volgende toptalent gevonden: paars-wit denkt aan 20-jarige aanvaller

Anderlecht blijft de transfermarkt afspeuren naar versterking. Paars-wit zou nu zijn uitgekomen bij een 20-jarige aanvaller.

Anderlecht zal deze zomer nog goed actief moeten zijn op de transfermarkt. Er werden al enkele mooie transfers gedaan, maar vooral op uitgaand vlak blijft het stil.

Besnik Hasi vertrok met 35 spelers op stage naar Nederland en kondigde al aan dat hij spelers zal moeten teleurstellen. Het blijft voorlopig nog afwachten wie vertrekt.

Ondertussen blijft paars-wit de transfermarkt afspeuren naar goede deals. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Anderlecht zijn oog laten vallen op Abdoulie Manneh.

Manneh is een 20-jarige winger uit Gambia, die momenteel actief is bij Mjällby AIF. Zijn marktwaarde wordt geschat op anderhalf miljoen euro. Er ligt nog geen bod op tafel, maar de Brusselaars hebben al contact gehad met de speler.

Anderlecht zou in hem een enorm groot talent zien. Bij de Zweedse club is hij al een vaste waarde. In totaal speelde hij 45 wedstrijden voor Mjällby, waarin hij tien keer scoorde.