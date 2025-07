"Die is niet goed bij zijn hoofd": Dévy Rigaux (Club Brugge) krijgt zware kritiek uit onverwachte hoek

Club Brugge betaalde zo'n 7 miljoen euro voor Carlos Forbs, maar in Nederland is niet iedereen overtuigd. Telegraaf-journalist Valentijn Driessen was snoeihard voor Dévy Rigaux.

Club Brugge haalde onlangs nieuwe versterking binnen met Carlos Forbs. De aanvaller kwam voor zo'n 7 miljoen euro over van Ajax.

De supporters van blauw-zwart wachten nu om zijn kunstjes in een shirt van Club Brugge te zien. Maar niet iedereen is even enthousiast over Forbs... en het bestuur van de ploeg.

Valentijn Driessen, chef voetbal van de Telegraaf, was nogal hard voor Dévy Rigaux. Hij zou een tijdje in beeld zijn geweest bij Feyenoord om er technisch directeur te worden.

"Als hij Carlos Forbs koopt, dan moet Feyenoord direct een streep door die man zijn naam zetten", zegt Driessen bij de podcast Kick-off van de Telegraaf.

"Die technisch directeur is niet goed bij zijn hoofd. Als je daar toch zoveel miljoen aan uitgeeft… Ik had één wedstrijd nodig om dat te zien. Toen dacht ik: ‘Dit kan gewoon niet, dit is een hardloper’."