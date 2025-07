Fink hakt knopen door: fandag en galawedstrijd maakt veel duidelijk voor KRC Genk

KRC Genk hield een week voor de start van de nieuwe competitie zijn fandag. Daarin was ook tijd voor een prestigewedstrijd tegen Rayo Vallecano. Daarin werd 1-1 gelijkspeeld, al was er natuurlijk nog veel meer te beleven.

"Tijdens de fandag openen we ook de deuren van de Cegeka Arena. Wil je eens in de dug-out zitten, naast het veld staan of een kijkje nemen in de perszaal of de commando-post? KRC Genk organiseert als eerste club in Europa een interactieve escapetour in het stadion, op maat van jong en oud."

"De ideale manier om op een leuke manier alle hoeken van de Cegeka Arena te ontdekken. Daarnaast stellen we met trots onze nieuwe spelersbus voor. Dankzij reispartner Autocars Neyens reizen onze spelers het komende seizoen opnieuw in stijl. Als supporter krijg je een unieke blik in onze splinternieuwe bus."

Galawedstrijd tegen Rayo Vallecano

Genk deed dus veel voor zijn supporters op de fandag. Er was ook een signeersessie van de A-kern én van de KRC Genk Ladies bijvoorbeeld, net als de mogelijkheid om een tattoo te zetten.

End of pre-season. On to next week 💪💙 pic.twitter.com/EUORMORukE — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 19, 2025

En uiteraard was er ook voetbal te zien. Tegen Rayo Vallecano was er een echte galawedstrijd die op een 1-1 gelijkspel eindigde tussen de Limburgers en de Spanjaarden.

Stilaan lijkt een basisploeg zich ook af te tekenen bij Fink richting de start van de competitie. Van Crombrugge stond in doel, onder meer Karetsas, Oh en Sor kregen hun kans - Tolu lijkt te gaan vertrekken en speelde niet in de basiself, El Ouahdi deed dat wél nog.