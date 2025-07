"Men is niet klaar met ons": we mogen nog heel veel verwachten van Union

Union SG-voorzitter Alex Muzio heeft nog héél grote plannen met de club. Hij waarschuwt alvast: "Men is niet klaar met Union."

Union SG won afgelopen seizoen de titel. De Brusselaars waren er al een tijdje aan het azen op het kampioenschap en grepen de voorbije seizoenen steeds net naast de grote prijs.

Na 90 jaar wachten speelde Union dan toch opnieuw kampioen. De club groeide de voorbije jaren enorm veel en is nu ook een G-5-ploeg geworden.

Door de landstitel te veroveren is Union nu ook zeker van de Champions League. Iets wat spelers kan overhalen om te blijven, maar bovenal een topervaring voor de club.

Union-voorzitter Alex Muzio schat de kansen van zijn ploeg alvast in. "Onze data zeggen dat we een goede kans maken om de top 24 te halen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Maar hij heeft nog ambities. "We willen voorts bovenin meedraaien. Een stadion bouwen. Op termijn een volwaardige vrouwentak hebben. Met onze beloften in tweede klasse in het Dudenpark spelen. Men is niet klaar met Union."