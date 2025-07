"Zeker dat hij een succesverhaal wordt": Cercle Brugge strikt nieuwe middenvelder

Cercle Brugge was op oefenstage in Monaco. De Vereniging keerde onlangs terug, maar niet met lege handen...

Cercle Brugge ging dit jaar weer op stage in Monaco. De samenwerking tussen de Vereniging en moederclub AS Monaco blijft handig uitkomen.

Cercle heeft namelijk opnieuw een speler van de Ligue 1-club geleend. De transfer van Edan Diop werd vrijdag officieel bekendgemaakt.

De 20-jarige middenvelder komt voor één seizoen bij Cercle spelen. De Fransman kan zowel aanvallend als defensief spelen, wat een serieuze troef is voor de Vereniging.

Technisch directeur Luciano Murchio is gelukkig met de versterking. "We zijn erg blij om Edan te verwelkomen bij Cercle. We kijken ernaar uit om hem te begeleiden in deze fase van zijn carrière en we zijn ervan overtuigd dat dit een uitstekende match zal zijn", zegt hij op de clubwebsite.

"Edan is een veelzijdige speler die uitstekend atletisch vermogen combineert met kwaliteit aan de bal. Hij heeft al meerdere wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld en zal een grote meerwaarde betekenen voor onze kern. We zijn er zeker van dat ook hij een succesverhaal zal worden", besluit hij.