Dé verrassing van Union tegen Club Brugge? "We bereiden ons er al een jaar op voor"

Union Saint-Gilloise opent officieel haar seizoen met de Volkswagen Supercup-wedstrijd tegen Club Brugge. Vic Chambaere zal het doel verdedigen. Een verrassing gezien de voorbije maanden - of toch niet?

Vorig seizoen kwam Vic Chambaere triest in het nieuws toen hij een tweede bal het veld op gooide om een aanval van Genk in de play-offs te stoppen. Een onsportieve daad die voor ophef zorgde. Sindsdien heeft de 22-jarige keeper zich gedeisd gehouden en heeft de club hem bewust gemaakt van het juiste gedrag.

Van ballengooier tot nummer 1

Vandaag krijgt hij de kans om sportief te laten zien wat hij waard is. Het vertrek van Anthony Moris naar Saoedi-Arabië opent namelijk de deur voor hem aan het begin van dit seizoen, in afwachting van de komst van een nieuwe keeper naar het Dudenpark.

De Luxemburgse doelman behoort tot de spelers met de meeste speeltijd in Europa de afgelopen seizoenen. Hij liet zijn concurrenten slechts kruimels over. Sinds zijn komst vanuit Genk heeft Chambaere nog geen enkele wedstrijd gespeeld voor Union in het eerste elftal.

Meteen zijn kans grijpen?

Maar Sébastien Pocognoli kent hem goed van Genk en weet wat hij kan. "We bereiden hem al een jaar voor", legt hij uit tijdens een persconferentie, zoals gerapporteerd door La Dernière Heure. De T1 van Union heeft niet verborgen dat voor een club die zich opmaakt om de Champions League te spelen, de komst van een nieuwe eerste doelman noodzakelijk was. Chambaere heeft nog wat meer ervaring nodig, maar heeft zijn betrouwbaarheid bewezen tijdens de laatste oefenwedstrijden.

"Het is een jongen met veel potentieel die in de beste omstandigheden wordt gebracht om een grote wedstrijd te spelen. Hij heeft tweeënhalf oefenwedstrijden gespeeld waarin hij opviel. Bovendien is hij een specialist in strafschoppen, dus dat kan ons zondag helpen", besloot Poco met een glimlach.