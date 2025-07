Het wordt serieuzer: Senne Lammens hoog op het lijstje bij Manchester United

Bij Antwerp worden er zeker nog inkomende transfers verwacht. Vooral achteraan en in de spits is er versterking nodig. Coach Stef Wils liet al weten dat er dringend nieuwe namen nodig zijn.

Maar op uitgaand vlak moet er ook wat gebeuren. Zo wil Antwerp doelman Senne Lammens zeker nog verkopen. Zijn opvolger, Taishi Brandon Nozawa, werd al gehaald.

De club wil een scenario zoals Lammen-Butez vermijden, en dus moét de keeper weg. Geïnteresseerden zijn er genoeg voor hem.

Lammens deed het afgelopen seizoen erg goed in de Jupiler Pro League, wat de aandacht trok van Manchester United. Transferguru Fabrizio Romano weet meer.

De eerste contacten zijn al gelegd voor de 23-jarige keeper. Lammens zou zelfs een van de belangrijkste namen zijn op het lijstje bij United. Dibu Martínez is ook een optie voor de Engelsen, al is hij duurder.

🚨🔴 Understand Manchester United made initial contact to be informed on deal conditions for 23 year old GK Senne Lammens.



Royal Antwerp goalkeeper among main names on Man Utd list if they decide to go for new GK this summer.



🇦🇷 Dibu Martínez also an option but more expensive. pic.twitter.com/iim8AITNYW