De tijd dringt voor Antwerp: "Liever gisteren dan vandaag"

Antwerp is een week voor de competitiestart zeker nog niet klaar op de mercato. Coach Stef Wils heeft achteraan en vooraan nog versterking nodig.

Antwerp speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen Willem II. Die werd gewonnen met 2-0, maar er zijn nog een aantal problemen die opgelost moeten worden.

Het grootste probleem ligt achteraan. Bozhinov en Zeno Van den Bosch zijn de enige twee centrale verdedigers in de kern bij The Great Old.

Bozhinov liep dan ook nog eens een kleine hoofdblessure op tegen Willem II. Er is versterking nodig, dat is duidelijk. Met de 32-jarige Matija Nastasic zou die er ook moeten komen, maar de deal is nog steeds niet rond.

Coach Stef Wils wil dat dit dossier zo snel mogelijk wordt afgerond. "Liever gisteren dan vandaag. We zitten defensief te krap. Dat beseffen Marc Overmars en Sven Jaecques ook. Zij weten dat er daar een pijnpunt ligt."

Ook vooraan moet er nog iemand bijkomen. "Marc en Sven zijn druk in de weer. De kans is aanwezig dat er een spits bijkomt", besluit Wils.