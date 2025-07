Ivan Leko nog meer met handen in het haar? 'Buitenlandse topclub dringt opnieuw aan voor sterkhouder'

Ivan Leko was al ontevreden over het begin van de transferperiode van AA Gent, en hij zou nu nog een sleutelspeler kunnen verliezen in de komende dagen. Feyenoord heeft zijn interesse voor Tsuyoshi Watanabe hernieuwd.

Deze zomer verliet Ivan Leko Standard om zich bij Gent aan te sluiten. Ondanks zijn oorspronkelijke wens om bij Sclessin te blijven, kon de Kroatische trainer geen overeenstemming bereiken met Marc Wilmots en gaf er de voorkeur aan te vertrekken. Ambities bij Gent? Lange tijd werd Leko gelinkt aan een terugkeer naar Antwerp, maar hij koos uiteindelijk voor het ambitieuzere project van Gent. Maar het begin van dit avontuur verloopt niet zoals gehoopt. Sinds de start van de transferperiode heeft Gent alleen de komst van Wilfried Kanga geregistreerd, met wie Leko al had samengewerkt bij Standard. Dit is te weinig: het gebrek aan intensiteit dat Gent laat zien, baart zorgen, en de coach heeft snel om extra versterkingen gevraagd. Feyenoord keert terug voor Tsuyoshi Watanabe Maar eerder zou het omgekeerde kunnen gebeuren. Na het verlies van Archie Brown, Noah Fadiga en het laten gaan van Andrew Hjulsager, zouden de Gentenaren een andere belangrijke speler kunnen zien vertrekken. Volgens de Feyenoord-watcher van Transfermarkt heeft de Nederlandse club de gesprekken met Tsuyoshi Watanabe heropend. De Japanner stond al lang in de belangstelling, maar werd tot nu toe te duur geacht. Gent vroeg 10 miljoen euro, met het idee om zijn transfermarkt rond deze verkoop op te bouwen. Als dit eindelijk plaatsvindt, zal Leko willen dat het geld onmiddellijk opnieuw wordt aangewend.