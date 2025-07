Pocognoli is wel héél ambitieus voor Union SG voor start nieuw seizoen en eerste clash met Club Brugge

Na het behalen van de titel vorig seizoen, gaat Sébastien Pocognoli met ambitie het nieuwe seizoen in. De Supercup van België winnen tegen Club Brugge zou de beste manier zijn om de competitie te starten voor Union Saint-Gilloise.

Na een trainingsweek in het trainingscentrum van Tubize heeft Union Saint-Gilloise haar zomerse voorbereiding afgesloten met een overwinning op het veld van Paris FC, gepromoveerd naar de Ligue 1. Deze overwinning volgt op het gelijkspel tegen Feyenoord en de nipte nederlaag tegen PSV.

Aanstaande zondag zullen de Belgische kampioenen hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen spelen: de Supercup tegen Club Brugge. Tijdens een persconferentie op zaterdag keek Sébastien Pocognoli terug op de voorbereiding en bereidde hij zich voor op deze eerste confrontatie van het seizoen 2025-2026. Union staat op een reeks van zes wedstrijden zonder nederlaag tegen Brugge en is vastbesloten om deze serie voort te zetten.

Ongeslagen reeks verderzetten?

"Veel spelers hebben hun ritme teruggevonden in de laatste oefenwedstrijd. Het was een interessante wedstrijd tegen een fysiek team. Bovendien hebben we ook de internationals kunnen integreren."

"Er is nog ruimte voor verbetering, maar de sfeer is goed. De Supercup is niet alleen een kans om een trofee te winnen, we kunnen ook vooruitgang boeken dankzij deze wedstrijd. En we willen onze ongeslagen reeks tegen Club Brugge verlengen."

Nieuw hoofdstuk schrijven

Sébastien Pocognoli, die bevestigde dat Vic Chambaere in doel zal starten, wil niet dat zijn spelers op hun lauweren rusten en wachten op de Champions League om zich te bewijzen. De T1 van Union wil zijn titel verdedigen.

"Het is aan ons om op deze weg voort te gaan, we willen een nieuw hoofdstuk schrijven. Sinds we de titel hebben gewonnen, liggen de verwachtingen anders, maar we willen altijd meer doen. We zullen geen genoegen nemen met een rustig seizoen, we zullen onszelf uitdagen."