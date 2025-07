Rode Duivel die aan de kant werd gezet door Rudi Garcia praat over zijn niet-selecties

Altijd geselecteerd onder leiding van Domenico Tedesco, is Johan Bakayoko echter nog niet opgeroepen door Rudi Garcia bij de Rode Duivels. Een situatie die hij begrijpt en waarmee hij zichzelf in vraag stelt.

Na zijn opleiding bij de jeugdacademies van OH Leuven, Club Brugge, KV Mechelen en Anderlecht, vertrok Johan Bakayoko in 2019 uit België om zich bij de academie van PSV Eindhoven aan te sluiten.

De winger voltooide zijn opleiding in Nederland voordat hij zijn professionele debuut maakte in het seizoen 2020-2021, eerst met Jong PSV in de Nederlandse tweede divisie, en daarna bij het eerste team.

Snel beslissend bij het eerste team, werd hij in 2023 voor het eerst opgeroepen door Domenico Tedesco voor de Rode Duivels. Onder Tedesco zat Bakayoko nadien ook steeds bij de selectie.

Johan Bakayoko begrijpt zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Sindsdien heeft Rudi Garcia het roer van de nationale ploeg overgenomen, en de zaken zijn aanzienlijk veranderd voor Bakayoko, die nog niet is opgeroepen door de Fransman. Hij was thuis tijdens de dubbele confrontatie met Oekraïne, evenals tijdens de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK. Dit is mede te wijten aan minder speeltijd bij PSV en wisselvallige prestaties.

Bij DAZN sprak de 22-jarige speler over deze moeilijkere periode in zijn carrière. Johan Bakayoko toont een zekere volwassenheid en begrijpt dat hij beter moet presteren om aanspraak te maken op een plek in de nationale ploeg.

"Het was voor het eerst dat ik niet geselecteerd werd. Ik kreeg toen acht dagen vrij van de coach. Ik heb echt een heel goede relatie met hem, hij voelde dat ik niet helemaal goed in mijn vel zat. Ik was niet echt tevreden, ik was erg knorrig. Ik was gewoon niet de Johan die hij kende."

"Ik ben nog niet klaar voor wat ik eis, dat is heel simpel. Zoals ik zeg, als je op sommige momenten minder speelt en de concurrentie beter speelt, word je niet opgeroepen. Op dat moment was ik er niet klaar voor. Maar het heeft me ook doen begrijpen wat ik nog moet verbeteren. Er mag geen ruimte zijn voor verslapping of pauzes."

"Tijdens deze moeilijke periode waren er ook momenten waarop ik wat minder hard werkte, en dat mag ik juist niet doen. Ik moet die ruimte juist niet laten, dat is iets wat ik heb geleerd. Eerlijk gezegd, ik zie dit als een positieve ervaring. Voetbal is heel eenvoudig: als je goed bent, ziet iedereen het; en als je dat niet bent, ziet iedereen het ook. Dus als je niet wordt geselecteerd, is dat omdat je het niet verdient."