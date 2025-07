KRC Genk moet niet meer hopen: doelman Penders kent nieuwe bestemming

De voorbije maanden hadden ze bij Genk nog de hoop om Penders eventueel nog een extra jaartje te kunnen huren na hun verkoop van de doelman aan Chelsea, maar zover zal het niet komen.

KRC Genk haalde ondertussen Tobias Lawal als vervanger voor Mike Penders en ondertussen weet ook de Belgische doelman waar hij zich mag aan verwachten.

Een tweetal weken geleden werd duidelijk dat ze in Engeland andere plannen met hem hadden en hem naar de Ligue 1 wilden uitlenen. Dat lijkt nu ook in kannen en kruiken.

🚨🔵 All formal steps are completed for Mike Penders to leave Chelsea on loan and join RC Strasbourg.



Up next: Kendry Páez. 🇪🇨 pic.twitter.com/oMUXTVJPZy