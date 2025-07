Nooit ver weg van Anderlecht: Vincent Kompany keerde terug naar Neerpede

Vincent Kompany werd vorige week gespot op Neerpede. De coach van Bayern München blijft zeer nauw verbonden met Anderlecht.

Nadat Bayern München tot 5 juli actief was op het Wereldkampioenschap voor clubs, kan de club eindelijk genieten van welverdiende vakantie. Na het behalen van de titel in zijn eerste seizoen bij Bayern, heeft Vincent Kompany wat vrije dagen kunnen nemen.

Maar de voetbalwereld is nooit ver weg met hem. La Dernière Heure meldt dat Vince the Prince vorige week in Neerpede werd gezien.

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels heeft nog een sterke band met veel mensen bij paars-wit, dus de gelegenheid was er om hallo te komen zeggen. Hij kon dus de hand schudden van Besnik Hasi.

Naast dat ze vroeger teamgenoten waren toen ze nog spelers waren, hebben Kompany en Hasi een diep wederzijds respect behouden als coach. Het is niet voor niets dat de huidige T1 van Bayern in het verleden heeft geprobeerd de Albanees als zijn assistent aan te trekken.

Kompany genoot ook van gesprekken met Tim Borguet, de nieuwe CEO Sports van Anderlecht, waarmee hij al heeft samengewerkt. Vince the Prince heeft ook padel gespeeld met enkele vrienden zoals zijn broer François en Benjamin Mokulu, voormalig aanvaller van Lokeren.