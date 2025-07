OFFICIEEL: Belgische aanvaller vergezelt Elias Cobbaut in Tsjechië

Op 27-jarige leeftijd begint Simon Bammens aan zijn eerste ervaring in het buitenland. Hij komt net uit een succesvol seizoen met Patro Eisden.

Met zijn transfer naar Standard is Adnane Abid het meest recente voorbeeld van de kwaliteit in de kern van Patro Eisden. Een andere speler van de groep heeft geprofiteerd van zijn mooie seizoen om een transfer te versieren.

Het gaat om Simon Bammens, een 27-jarige Limburger. De aanvallende middenvelder, die in 2024/2025 10 doelpunten maakte, heeft getekend bij de club FK Pardubice in de Tsjechische eerste divisie.

Opleid bij Genk, heeft Bammens gespeeld bij Tessenderlo en Westerlo voordat hij zich toonde met Patro. "Ik ben erg blij dat we tot een akkoord zijn gekomen. Pardubice zal mijn eerste ervaring in het buitenland zijn. Het zal nieuw voor mij zijn. Ik kijk er echt naar uit", legt hij uit op de website van zijn nieuwe club.

"De Tsjechische competitie zal een totaal nieuwe ervaring voor mij zijn. Maar ik ken een paar Tsjechische teams die op Europees niveau kunnen concurreren. Ik ken het land nog niet zo goed, maar ik moet zeggen dat mijn eerste indrukken erg goed zijn, vooral wat betreft Pardubice. Ik voel me hier op mijn gemak en geniet van elk moment in deze stad", vervolgt Bammens, die de tweede Belg in de lokale competitie zal zijn na Elias Cobbaut (Sparta Praag).

Zijn sportief directeur is blij met de versterking. "We waren verheugd dat Simon onmiddellijk overwoog om bij Pardubice te komen. Vanaf het eerste contact voelden we dat hij een positieve kijk had op het Tsjechische kampioenschap. Hij weet zich te positioneren in de vijandelijke zestien, de bal aan te trekken en, vooral, hij is een doelpuntenmaker. We hadden iemand als hem nodig in Pardubice. Met Simon zouden we veel productiever moeten zijn."